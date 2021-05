Karin LORMELET

- Gestion des événements permettant de développer l'activité économique et le réseau inter-entreprises.



- Développement du tissu économique local à travers différents événements, à destination des artisans et commerçants, des entreprises ou des usagers.



- Organisation, communication, diffusion et suivi de projets afin de créer du lien, du réseau et inciter les usagers à consommer sur leur territoire d'habitation.



- Responsable d'une pépinière d'entreprises qui propose aux jeunes entreprises de service des bureaux à moindre coût et un appui en terme de communication et de conseils juridiques.



Spécialisations : Curiosité et esprit créatif.

Qualités relationnelles.

Esprit d'initiative et capacité d’anticipation.

Qualités rédactionnelles.

Sens du contact.

Capacités d’analyse, de synthèse.

Connaissance des collectivités territoriales et intérêt pour les problématiques locales, sens politique.



Mes compétences :

Chargé de communication

Chargé de projet

Communication

infographiste

Responsable communication

Publicité

Rédaction

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Graphisme

Adobe Illustrator