Gilles Lougassi, fondateur et actuel dirigeant de iRIS, a un actif de 30 ans d'expérience dans la prise de vue photo et vidéo, le montage et l’étalonnage vidéo.

Accédant aux dernières technologies numériques haute définition, tous les matériels de prise de vue de l’entreprise sont équipés d’optiques Leica et Zeiss.

La création 3D de qualité photoréaliste est réalisée par un infographiste ; elle peut être intégrée à vos vidéos

Les scripts sont rédigés par des rédacteurs spécialisés.

les voix off sont enregistrées en studio par des artistes hommes ou femmes professionnels.

Les pilotes de Drones sont équipés d’appareils certifiés conformes par la Direction Générale de l’Aviation Civile et sont des professionnels qui disposent du Manuel d’Activités Particulières (MAP), des diplômes, compétences, assurances et autorisations nécessaires pour réaliser leurs missions, y compris en zones urbaines (Scénario S3)

L’entreprise dispose également de partenaires équipés d’hélicoptères H300 et R22 pour les petits budgets, ainsi que d’un A-star B2, pour vos prise de vue aériennes.

iRIS possède donc tout le savoir-faire nécessaire pour produire les meilleurs films pour ses clients

Aujourd’hui l’activité principale en photo et vidéo est orientée vers les secteurs de l’industrie et de la communication.



Mes compétences :

Communication

Photo

Publicité

Video