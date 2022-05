Philippe DI SCALA

Directeur du Pôle Conseil, Stratis

Plus de 150 missions, essentiellement auprès des acteurs du secteur public, à toutes les échelles de territoire : Etat, collectivités territoriales, administrations, EPCI, GIP, syndicats mixtes, organismes consulaires, centres hospitaliers...

Des compétences dans 5 champs d'action :

- Élaboration de stratégies de communication et de concertation publiques

- Conseil et pilotage opérationnel de dispositifs de concertation et de communication publiques

- Conduite de projets complexes et de missions à enjeux

- Presse institutionnelle interne et externe

- Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication



Domaines d'expertise :

Transports et mobilités

Santé publique

Aménagement du territoire

Habitat et rénovation urbaine

Environnement et développement durable

Économie et tourisme

Education et Français Langue Etrangère

Culture et loisirs



Mes compétences :

Communication publique

Stratégie de communication

Concertation

Création graphique

Nouvelles technologies

Plan de communication

Publicité