Olivier GUERIN

Entrepreneur. Conseil en stratégie de communication et gestion du capital image des marques, entreprises et dirigeants dans un monde connecté. Expert marketing et communication digitale, e-réputation, e-influence, relations et conversations publiques.



PDG fondateur de L'ambassade depuis juillet 2015

PDG fondateur groupe Image & dialogue depuis 2011

PDG fondateur agence conseil en communication Play depuis 2006

PDG fondateur agence conseil en communication Machination 1996-2006

PDG fondateur agence conseil media Eurecate 1999-2000

PDG fondateur agence DDB interactive 1990-1995

PDG fondateur agence conseil en communication Nacre 1987-1990



Conférencier stratégie et NTIC (ancien expert APM).



Membre du Réseau Entreprendre, de Renaissance Numérique, de Sophia Business Angels et de l'UCC.



Administrateur de sociétés





47 ans



Paris - Nice - Genève - Marseille



Mes compétences :

E-reputation

E-influence

Relations Publiques

Management

Marketing stratégique

Publicité

Communication

Social media