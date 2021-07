Vincent MISTRETTA

- Connaissance de l’écosystème informatique

- Responsable de programme de partenariat en financement

- Expertise de la vente de services et solutions en modèle directe et indirecte

- Négociation et contractualisation finale des affaires auprès des décideurs et dirigeants

- Animation des réseaux de partenaires informatiques, ouverture de partenariats

- Evangélisation et formation des équipes commerciales

- Mise en place des stratégies de financement, Business Plan , présentation aux décideurs internes

- Mise en place de Pilote financement sur nouveaux segments (Service, Soft)

- Reporting spécifiques à destination des Directions Commerciales et Financières





Mes compétences :

Location

Gestion de projet

Informatique