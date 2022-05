Valéry POTHAIN

Journaliste spécialiste de la communication, des médias et des marques, j'interviens chaque semaine depuis 2008 en tant que chroniqueur expert sur BFM Business (radio et TV) dans diverses émissions "A vos marques", "Sport Business Club", "Les décodeurs de l'éco"…



Je suis rédacteur en chef du blog "Les marques à la loupe", journaliste pour CB News, La Tribune, L'Expression/TopCom et Meet-In (spécialisé en communication événementielle). Je suis également consultant pour AdC - l'Agence de Contenu (spécialisée dans le brand journalism).



Parallèlement, je suis Média Trainer et Formateur Consultant certifié, spécialisé dans la communication et les médias, et j'enseigne à l'ESG en MBA Marketing et Communication.



Enfin, j'interviens en animation de conférences, d'émissions et d'ateliers, ou encore en tant que consultant sur des projets éditoriaux et/ou de publishing - co-rédaction du livre "Des marques et des mesures" (Leroy Tremblot / Kantar Sport / Les Echos, 2009), du numéro spécial "Sport et télévision" des "Nouveaux cahiers de l'audiovisuel" (INA), rédaction de numéros spéciaux pour CB News, La Tribune…



Auparavant, j'ai été réalisateur pour l'émission Culture Pub, jusqu'en juin 2012, et pigiste pour Les Echos, rubrique Sport Business de 2003 à 2010.





Mes compétences :

Animation de formations

Formation professionnelle continue

Ingénierie de formation

Communication

Marketing sportif

Marketing

Médias

Sponsoring

Presse écrite