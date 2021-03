Geraldine QUETIN

Experte dans l'accompagnement de startups innovantes depuis plus de 10 ans, j'ai cofondé un premier incubateur en région parisienne (IDFI en 1999), puis dirigé l'incubateur de Sophia-Antipolis (de 2002 à 2008), puis géré pendant 2 ans un programme entrepreneurial pour l'Ambassade de France aux États-Unis.



Diplômée de Dauphine avec un DESS Gestion de l'Innovation et des Technologies, j'ai débuté ma carrière professionnelle dans le monde bancaire à Paris et à Londres et dans capital risque parisien. Chargée de cours à l'Université de Nice en entrepreneuriat et montage de business plan pendant 5 années, j'interviens également aujourd'hui pour l'Université Paris-Dauphine et le CEA de Saclay.

J'ai également siégé au conseil d'administration de plusieurs associations régionales et nationales liées au développement économique et à l’entrepreneuriat (France Incubation, RETIS, Club HiTech, Incite Export, etc.)



Lieutenant de Réserve de la Marine Nationale (EV1), j'ai mené pendant 4 ans des missions de relations publiques et de communication pour la Marine (2004-2008).



En 2011, j'ai passé 10 mois en Israël comme volontaire pour aider au lancement d'un Centre dédié à la promotion de la paix par le dialogue inter-religieux et l'unité des chrétiens.



Depuis mon retour en France je développe une activité de conseil pour la mise en place, le développement et l'internationalisation de programmes de soutien à l'entrepreneuriat (incubateurs, pépinières, communautés de business-angels...) à la fois en France et à l'étranger (Caraïbes, Chili, Europe). J'enseigne l'entrepreneuriat, l'innovation et le Project Management, en français et en anglais (Universités de Nice et de Paris-Dauphine, INSTN/CEA de Saclay).



Trilingue français-anglais-espagnol, un de mes principaux atouts est la capacité de déployer et faciliter les partenariats entre acteurs multiculturels, avec un réseau largement international notamment dans les domaines de l'innovation et de l'entrepreneuriat.



Mes compétences :

Startups

Innovation

incubation

Partenariats publics privés