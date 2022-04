Gilles LUQUET

Après une carrière de Journaliste reporter d'images, j'ai décidé de me lancer dans un défi personnel et professionnel, à savoir une reconversion dans le secteur du travail social.

J'ai obtenu le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé en 2017. Depuis j'ai eu plusieurs expériences dans le champ du handicap (Institut Médico Educatif, ULIS, Foyer d'Accueil Médicalisé) et de la protection de l'enfance (Maison d'Enfants à caractère Social, SESSAD).

Mes maîtres-mots : respect, empathie, bien-être, épanouissement, développement des capacités, insertion et inclusion dans la société



Mes compétences :

Montage vidéo

Polyvalence et capacité d'adaptation

Communication

Empathie

Compétences rédactionnelles

Autonomie

Curiosité

Relationnel

Dynamisme

Sens du contact

Observation

Journalisme