Gilles LYON-AUREGLIA

Depuis 25 ans au sein du groupe Monnoyeur dans l'activité groupe électrogène au service et maintenance, j'ai acquis une solide connaissance technique des matériels diesel et gaz ainsi que leurs contrôles commande. Un poste de responsable d'intervention m'a permis d'acquérir et de mettre en pratique la gestion des ressources humaines.

Mon parcours est décrit ci dessous:

1989 -- > 2004 Technicien Centrale

2004 -- > 2007 Inspecteur Technique

2007 -- > 2013 Responsable Intervention région sud est

2013 Charge d'Affaires service et maintenance