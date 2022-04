Gilles MACCHIA

30 ans d’expérience dans la formation et la communication



Après avoir, à mon arrivée, créé le département FOAD du Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB), je suis depuis 2009, en charge de la Recherche et du Développement. Membre du comité de Direction, mon activité est centrée sur l’évolution des dispositifs de formation proposés par le CFPB. A ce titre je pilote le Comité de l’offre qui réunit l’ensemble des Directions produits et distribution. J’ai été également chargé de piloter pour la profession bancaire le développement d’un dispositif de formation innovant à la lutte contre le blanchiment de capitaux à destination des 380 000 salariés en France et 200 000 à l’international. J’ai aussi piloté son adaptation aux professions de l’assurance et de la gestion d’actifs (environ 200 000 salariés à former). Ce dispositif a été récompensé par un E-learning Excellence Award en 2012. (Les prix attribués ont pour objectif de récompenser les meilleures nouvelles pratiques de formation e-learning et blended).



Administrateur et trésorier du Forum Français de la Formation Ouverte et à Distance (FFFOD), membre du bureau, en charge la commission « Animation ».



Intervenant vacataire à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC - Paris VI), responsable de l’Unité d’Enseignement « Mise en pratique des EIAH » du Master 2 « Ingénierie de la Formation en ligne ».



Président du Conseil de perfectionnement du Master « Management des Connaissances et Innovation » - UPMC



Responsable du département e-learning de Demos entre 2001 et 2006, j'ai précédemment contribué chez Format Finance au développement technologique et commercial de la suite e-learning Mediacursus encore largement utilisée dans les groupes bancaires.

Auparavant, consultant en ingénierie de formation multimédia, spécialiste en communication multimédia et audiovisuelle, auteur / réalisateur de programmes ludo-éducatifs pour la télévision (Prix UNICEF du Festival du film d’animation d’Annecy 2008), de cdroms et programmes interactifs pour la formation, j'ai mené de nombreuses études, audits, diagnostics, réflexions stratégiques pour de grands comptes sur l’utilisation du e-learning.

Sorti de l’ESRA (Ecole Supérieure en Réalisation Audiovisuelle), j’ai débuté comme consultant dans la filiale audiovisuelle de Bernard Julhiet Conseil.

J'ai ensuite créé et dirigé plusieurs sociétés de production audiovisuelle et participé au développement des NTIC avec l’élaboration des premiers programmes institutionnels et de formation en vidéo, des premières formations multimédia interactives (CDI, bornes d’information interactive, EAO, CD-Roms éducatifs).



Membre de la Société des Auteurs et compositeurs Dramatiques (SACD)

Membre de la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM)





Mes compétences :

Elearning

Multimedia