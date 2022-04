Gilles MACCHIONI

J'occupe actuellement le poste de directeur technique pour l'agence de Strasbourg.



Les dernières années m'ont permis d'acquérir des compétences fortes dans divers domaines d'ingénierie système, du management et des relations client.



Mes missions actuelles sont variées:



- Pilotage de l'activité technique, encadrement des collaborateurs du pole infrastructure.

- Design des architectures cibles (serveur et stockage)

- Elaboration des process de déploiement et de maintenance

- Formation des équipes techniques et commerciales

- support des équipes techniques sur les environnements hautement complexes.



Compétences:



- DCIE Datacore, AIS storage HP, ingénieur certifié Fujitsu Storage.

- VMware: VCP4

- Microsoft: MCITP server administrator

- Citrix: Xenapp

- Security / Antivirus : Watchguard, Trend, Kaspersky

- Email servers: Exchange 2003/2010

- Backup: Arcserve, Acronis, Veeam

- Network: IPV4, routing, vlans

- Hardware: Fujitsu certified

- Storage: Fujitsu Eternus, Datacore, MSA



