Stéphane VIOT

Directeur Technique de l'agence OCI REIMS depuis 2009



Grace à un équipe de 25 personnes aux services de nos clients, nous proposons des services IT d'infogérance, de cloud privé, et de logiciels gestion adaptés à tous les besoins.



La plus grande ressource du groupe OCI est la ressource humaine, s'appuyant sur un groupe de 130 personnes, OCI couvre tous les secteurs d'activité, expertise comptable, batiment, viticulture, commerce, industrie.



Avec 5 agences dans l’Est de la France et 1 agence au Luxembourg, OCI est capable de répondre à tous les besoins des TPE et PME du Nord-Est de la FRANCE



