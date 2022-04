Arnaud TOURNOUX

Mon parcour professionnel :

Au sein du groupe depuis 2007, je gère avec Romain FUSSER (mon principal collaborateur ayant en charge la direction technique) les agences OCI de Montbéliard et de Mulhouse.



Mon métier actuel consiste :

* à apporter des solutions informatiques, adaptées & qualitatives, à nos clients professionnels de type PME - PMI et administration locales,

* à renforcer et développer les agences OCI de Montbéliard et de Mulhouse,

* à accompagner et à favoriser le développement des collaborateurs OCI dans leur métier et leurs missions.

* à développer les secteurs d'activités du groupe OCI (tant en terme de service, qu'en terme de zone géographique).

* à favoriser les échanges avec nos partenaires, fournisseurs ou encore confrères.



Mon histoire pro avant le groupe OCI :

Sotie de Jules HAAG avec un BTS Informatique Industriel en 1999, j'intègre la société Caduciel Informatique (société spécialisée dans le service auprès des pharmacies d'officines) en tant que technicien de maintenance informatique. Grâce à une acclimation rapide et à la confinance de mon patron de l'époque, j'évolue très rapidement au sein de cette entreprise en tant que responsable communication, puis 2 ans plus tard en tant que responsable clientèle. C'est la première fois que j'évoluerai dans un domaine commercial.

En fin 2003, Caduciel est achetée par le Groupe CERP Rhin Rhône Méditerranée, qui me propose de basculer vers un poste de responsable secteur.

Ce poste est une vraie opportunité et je m'adapte rapidement aux besoins de la clientèle. Obtenant en 2005 et en 2006 des résultats interessants, j'ai décidé début 2007 de rechercher un nouvel emploi qui me permettait d'évoluer vers de nouvelles responsabilités et en particulier vers du management (l'entreprise Caduciel ne pouvant pas me proposer cette évolution en intégrant l'ensemble de mes critères).

Après un bilan d'orientation dispensé par l'APEC de Besançon (je conseil à tous les cadres de suivre cette expérience), j'ai intégré en juillet 2007, en tant qu'ingénieur commercial, la structure SGI à Audincourt (filiale du groupe OCI basée à Strasbourg).



Mon parcours personnel :

Agé de 34 ans, je vis dans la proche banlieue de Besançon. J'ai avec ma compagne, 2 garçons agés de 4 ans et 6 mois.

J'aime pratiquer le sport (Foot, Tennis, Course à pied), me balander en ville avec ma famille et faire la fête avec mes amis.



