Gilles MALARDIER

25 ans d'expériences professionnelles, dont 19 ans dans le bâtiment pour des PME Toulousaine, Plomberie/CVC.

Depuis Juillet 2012 chez Cofely Axima (GDF-SUEZ) au pôle Grand Chantier.



Je laisse sur cette page le lien vers mon ancien BET, mis en place en autoentrepreneur, vous avez ainsi une vitrine de mon savoir faire. N''hésitez pas à me contacter pour des questions ou des mises à jours sur les normes évoquées. Merci !



Pourquoi l'autre site "Musée de Finhan" : Il s'agit d'une association de bénévoles, pour la sauvegarde du patrimoine, des métiers et des outils anciens. Bénévoles dont je fais parti comme créateur et webmaster du site.



Mes compétences :

Dynamique

BTP

AutoCAD

Plomberie

CVC

Bâtiment

Dessin

Architecture

Génie civil