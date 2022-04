Gilles MALFLEURY

DEPANORDI PRO est un réseau national de sociétés spécialisées dans les services informatiques et la vente de matériels en informatique.



Nos 7 agences sont situées en France et les agences de la région parisienne se situent à Champigny sur Marne (94) et Eragny sur Oise (95). L'agence de Paris, ouvrira en Septembre 2013



Nous intervenons aussi sur Bordeaux - Nancy - Le Havre - Reims et Annemasse.



Nos services sont :



- Maintenance, Assistance et Dépannage



- Développement Web et Création de site internet



- Vente de matériels informatiques



- Audit, Conseil et Formation



Nos domaines de compétences sont complets et liés, pour vous fournir des solutions cohérentes, intégrées et optimisées et notre volonté est de vous fournir le meilleur service avec la qualité que vous êtes en droit d'attendre.



Notre objectif est d'être le principal interlocuteur technique, puisque nous pouvons répondre à tous vos besoins en informatique.



A QUI S'ADRESSENT NOS SERVICES ?



A toutes les entreprises de 1 à 30 postes et nos solutions se dirigent naturellement vers :



- Avocats, Notaires, Comptable & Expert-Comptable (Ciel, EBP, Coala,...)



- Agences immobilières (Périclès, Cosmo, Odyssée,...)



- Infographiste, Cabinet d'architecture (3Dmax, Photoshop, Indesign, Illustrator,...)



- Artisans, Commerçants, PME/TPE et Professions Libérales.



Notre ouverture d'esprit et nos capacités d'adaptation nous permettent d'acquérir chaque jour, de nouveaux clients et surtout, de nouvelles compétences !



Mes compétences :

Conseil

Dépannage informatique

Création de site web

Réseaux

Développement Web

Audit

Maintenance informatique