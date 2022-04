Gilles MALHER

Bonjour à toutes et à tous



Je suis délégué médical depuis 11 ans visites médeins généralistes et spécialistes (ville et hôpital) ans des domaines thérapeutiques pointus et trés concurrentiels(cardiologie,pneumologie,trbles lipidiques)et j'ai acquis une expérience commerciale dans la gestion au quotidien de mon secteur en identifiant les décideurs et les groupes de medecins leaders d'opinion ,en prospectant de nouveaux clients et en développant mon Chiffre d'Affaires.



Pour atteindre mes objectifs j'ai réalisé et mis en place des Plans d'Action Sectoriel( ciblages,actions promotionnelles,R.P.,gestions de budgets,Congrés),j'ai assuré l'organisation et l'animation de relations profesionnelles et de "staffs hosptaliers" dans le respect des régles DMOS.



Dynamique,volontaire,organisé,autonome,mobile et disponible ,apte à gérer les exigences de grands secteurs géographiques,je suis prêt à vous rencontrer pour discuter et dialoguer avec vous sur les conditions d'une collaboration future.



Mes compétences :

Délégué médical

Médical

Mobilité