Vallin VALERIE

Ancien cadre dirigeants d'établissements de soins, je me suis longtemps trouvée confrontée à l'ajustement de l'affectation des RH soignantes, et à la nécessite de trouver des moyens simples de mesure de la charge en soins en temps réel, beaucoup plus léger que les outils "hiostoriques".

J'ai donc développé Virginia, outil d'aide à la décision des managers en santé pour la juste affectatiuon des RH soignantes. Cet outil apporte qualité et sécurité pour les patients, équité pour les professionnels et les patients, et efficience économique sur la masse salariale.