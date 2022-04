Gilles MALINGE

Mon expérience professionnelle ainsi que les réussites actuelles des établissements que je gère me font penser que je possède toutes les qualités gérer des ERP.



En effet, malgré une conjoncture actuelle difficile et une équipe nouvelle sans connaissance techniques de stationnement, j’ai créé des schémas d’exploitation rentable et en progression constante sur des exploitations de stationnement nouvelles ou en difficulté



Habitué à entretenir une relation chaleureuse mais déterminée avec mes collaborateurs, même lors de litiges, je sais mettre en œuvre mes capacités d’analyse et de dialogue pour les associer et répondre aux impératifs de rentabilité.



Impliqué dans tout ce que j’entreprends, gestionnaire rigoureux, ferme dans la gestion des budgets et des contrats d’entretien, je suis aussi régisseur au profit la municipalité de Mulhouse.



Initiateur de projets innovants et ayant fait l'objets de plusieurs récompenses, je suis toujours à la recherche de projets novateurs qui permet une augmentation du chiffre d'affaire que ce soit en rentabilité direct sur les recettes ou sur les coûts d'exploitation.





Mes compétences :

Innover

Prix innovation Vinci 2003 -2005 -2007

Budgets

Management opérationnel

Technologie

Développement commercial

Lancement de produits

Conception de nouveaux produits de stationnements

Microsoft Office