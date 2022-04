Gilles MANUEL-BUCHARD

AdGENCY EXPERTS - Responsable (Marketing / Commercial / Communication) :



- Conseil en intervention de conférenciers en entreprise : Management, Développement des talents, optimisme et performance, RSE, Agilité collective, éclairages philosophiques, sociologiques, géopolitiques ou encore économiques,...).

Nous avons développé un réseau de plus de 350 experts parmi lesquels Edgar Morin, André Comte-Sponville, Michel Maffesoli, Philippe Cahen, Etienne Klein, François Jullien, Jérôme Bonaldi, ...

www.adgency-experts.com



- Cycles de conférences professionnelles Interférences (www.adgency-experts.com/agenda-actu)

INTERFERENCES N°4 aura lieu le 18 Mars 2014 :

18 intervenants autour de la thématique "Les Nouvelles Valeurs du Leadership".

http://www.adgency-experts.com/interferences-n-4



- Cycle Happy-Culture sur le bien-être en entreprise : Conception et organistion de dîners autour du bien-être en entreprises pour les décideurs avec Philippe Gabilliet, Luc De Brabandère, Matthieu Ricard, Florence Servan-Schreiber, Jean Pagès, Jean-Paul Delevoye, Alexandre Jost, Christophe André,...



- Cycle Négociation Complexe : Pour aider les entreprises à faire face à leurs nouvelles problématiques sensibles (Complexité commerciale, RH, internationale,...)



&



ADGENCYGROUP (Communication 360°) - Directeur de clientèle :

- Branding / Packaging

- Publicité (on/off line)

- Marketing services

- édition

- communication digitale

- événementiel

- Animation / communication clients premium / VIP

www.adgencygroup.com





--------





Formateur en Design marketing / Création Publicitaire au sein de ADPRENTIS (www.adprentis.blogspot.com), cellule de formation auprès des professionnels et des écoles créée par Nicolas Cerisola, fondateur de l'agence communication 360° THE ADMEN (www.theadmen.fr).







école intuit.lab - Directeur pédagogique

Depuis Novembre 2009

intuit.lab, école de design et de communication visuelle









IONIS EDUCATION GROUP (E-ARTSUP, école de création) - Directeur adjoint.

février 2007/Octobre 2009



- Définition de stratégie Pédagogique formation Bac +5 en Branding/Packaging/Publicité/Motion Design.

- Marketing Stratégique : Analyse du secteur, veille concurrentielle, Analyse de notre marque, redéfinition du positionnent et de son déploiement.

- Marketing Interactif : e-mailing, site internet, blog, buzz, référencement,…

- Marketing direct : mailings, salons, ISA, segmentation, gestion de BDD.

- Communication : publicité web, partenariats, affichage interne et externe,…

- Marketing Relationnel : Partenariat de Communication et Pédagogique avec les agences et sociétés leaders des métiers de la communication interactive, du marketing service, de la publicité et du design global,

- Enseignement : Marketing de la Création, cours spécialisé pour des futurs Directeurs Artistiques.





SAGUEZ & PARTNERS - Chef de Projet

Janvier 2004 / Janvier 2007

Au sein de l'agence de design global, LDC met en scène la Marque sur ses lieux et événements. Mise en scène de stands (Sony, Carrefour..), de lieux de vente (Célio, Aigle, Petit Bateau..), d'Evénements (BPi, Konica Minolta..), de showroom (Peugeot sur les Champs Elysés), de siège sociaux (Les PagesJaunes, La Poste Groupe)



Responsable Développement & Marketing

Mettre en place les outils marketing et communication de l'agence

Communication (communiqué de presse, Newsletter...)

Marketing opérationnel (Mailing, ...)

Actions Commerciales (Phoning, entretiens, ...)



Gestion de projet-conseil

Analyse de brief, Recommandation, budget, suivi commercial de projet, présentation client



Mes compétences :

Marketing

Communication

Conseil

Développement personnel

Formation