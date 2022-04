Gilles MARCHAND

Spécialiste reconnu des médias et du liaisonnement informationnel à un haut niveau. Compétence rare à ce degré de pratique, je transforme en richesse ce à quoi je m'attèle, conceptualisant, développant, créant du soft et du hardware, inventant des machines intelligentes, dessinant, imaginant en relief, réalisant en 3D, marketant, concevant des campagnes, dans tous les domaines d'intervention, ou presque. Je suis en mesure d'inventer certains des outils du futur...



Je ne travaille pas sur des programmes militaires, mais suis ouvert aux autres problématiques, notamment celles qui concernent l'environnement médiatique et ses composantes. Je suis un créateur de solutions, un croiseur de technologies, réfléchissant à chercher de nouveaux angles pour aborder des problèmes à ce jour non résolus.



Mes compétences :

Adobe Photoshop CS6

Montage vidéo

Composition musicale

Création de site web