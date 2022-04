Gilles MARCHAND

Domaines de compétence:



1)Vente B to B :

Plus de 16 ans d’expérience dans la vente en BtoB, produits et solutions, décideurs, lobbying, stratégie de vente et prospection



2)Services :

BPO : Business Process Outsourcing et modele SaaS

Développement et Intégration de systèmes informatique

Edition logicielle

Intégration de matériels et réseau / télécom

Hébergement et exploitation

Mission de conseil & cadrage

Déploiement et maintenance de matériels



3)Connaissance marché:

Grande distribution, Banque, Tourisme, partenaires intégrateurs



4) Paiement

Cartes, chèques, mandats SEPA (SDD),

Systèmes d'émission et d'acquisition B2C et BtB

Systemes et réseaux d'acceptation

Schemes nationaux et internationaux (Visa/MCD/Amex)

Cartes bancaires et cartes privatives, closed loop / Open Loop

Paiement internet

Intégration & fabrication de matériels de paiements

Lutte contre la fraude (Fraud Management)



5)Compétences web:

Solutions web ecommerce et portails (CMS, catalogue, boutique, market place, etc.) auprès des grands acteurs du commerce traditionnel ou en ligne



6) Dématérialisation et signature électronique

Schémas de dématérialisation

Gestion du consentement et de l'identité

Archivage



7) Contact Client multi-canal

Gestion des contacts client : SVI, ACD, eMailing, SMS



8) Solutions magasin

Edition logicielle encaissement, suite verticale de pilotage magasin et supply chain pour la Grande Distribution; systèmes périphériques



9)Marketing relationnel :

Vente de conseil, services et logiciels du traitement de la relation client au niveau retail et web : CRM, aide à la décision, Fidélité, Animation marketing, décisionnel, datamining comportemental.



Mes compétences :

Marketing BtoB