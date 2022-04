Jean-Francois LAPRAZ

Jean-François LAPRAZ

Directeur Informatique/Directeur pôle conseil





DIRECTEUR DU POLE CONSEIL

Depuis Juin 2011

Laser Symag : 65 M€ : Editeur de solutions marketing et encaissement (leader sur son marché)



Organisation et méthodes :

Réorganisation de l’équipe (50 personnes dont 20 prestataires)

Animation équipe de consultants fonctionnels, techniques et chefs de projets

Industrialisation des méthodologies de pilotage

Définition de processus avec les équipes R&D/Production

Priorisation des projets



Pilotage des projets clients :

Support aux équipes commerciales (RFI/RFP)

Constitution des équipes projets



Pilotage activité :

Organisation de la gouvernance

Pilotage du budget ( 5M€)



DIRECTEUR INFORMATIQUE



janv. 2005 - Juin 2011 : Eveil et Jeux : Société de distribution de jouets (C.A. 135 M. €) – IDGroup



www.eveiletjeux.fr : 12ème Site Marchand Français : 1 Million de commandes par an/ 60 M€ de CA

40 magasins, 1 centre d’appel et 1 site Logistique



Mise en œuvre de l’ERP GCE de Générix (budget 5 M€/30 personnes) :



·Gestion de l’appel d’offre



·Implémentation des spécificités de la Vente à Distance et des magasins



·Pilotage des reprises de données et du développement des interfaces



·Changement des outils Business Inteligence (BO de SAP)



·Organisation du plan de formation (200 utilisateurs – 5 directions)

·Appel d’offre matériel

·Choix d’un nouvel hébergeur et infogéreur

·Organisation et pilotage du projet

·Communication hebdomadaire avec les membres du CODIR





Site internet :



·Refonte de l’ergonomie du site



·Mise en place d’un outil d’e-CRM : envoi de 300 Millions de mails par an

·Optimisation du référencement naturel et du moteur de recherche : Sinéqua

·Mise en œuvre d’outils statistiques : Xiti

.Migration technique pour passer le site en dot.net

·Adaptation de l’architecture technique aux contraintes volumétriques de fin d’année

·Organisation de l’équipe (passage de 2 développeurs à une équipe de 8 personnes)



Fusion des sites logistiques VAD et Magasin : 25 000 colis/100 000 articles par jour à Noel



·Mise en place de Logidrive, WMS unique pour l’entreprise

·Optimisation des processus logistiques



·Adaptation de la capacité de production aux volumes de fin d’année



Projets magasins : C.A. de 60 M.€



·Déploiement des évolutions encaissement

·Changement des caisses et outils back-office

·Centralisation de la monétique

·Mise en place d’un programme de fidélité multi-canal



Projets techniques :



·Mise en place d’un plan de continuité d’activité sur tout le SI de l’entreprise

·Fusion des réseaux VPN

·Fusion des messageries

·Optimisation des sauvegardes

·Gestion des 600 postes et 100 serveurs de l’entreprise



Management et organisation :



·Réorganisation de l’équipe informatique

·Mise en place d’outils de pilotage des projets et de reporting

·Pilotage des chefs de projets, de l’équipe de développement et de l’équipe exploitation

·Construction d’une relation MOA/MOE

·Définition du Plan Moyen Terme

·Négociation des contrats avec les principaux partenaires

·Suivi hebdomadaire avec le PDG et le DG



Août 2000 - Déc. 2004 : FNAC SA – Distribution de produits techniques, disques et livres



DIRECTEUR DE PROJET :

Pilotage des évolutions du SI magasin FNAC France et International



Mise en place du nouveau système encaissement magasin Fnac ( VLP/Symag)



Juin 98 - Août 2000 : CAP GEMINI - SSII



CHEF DE PROJET :

Mise en place des évolutions pour la FNAC



Mars 95 - Mai 98 : DOMOSERVICES - SAV activité chauffage (130 agences – 1.200 techniciens)



Chef de projet :



• Mise en place d’un progiciel de gestion de stock (Sage L500)

• Mise en place de terminaux portables pour les techniciens



Mars 91 - Fév.95 : ARM Conseil - Pour le PMU



INGENIEUR D'ETUDE

• Développement du 3615 PMU : Oracle 7, C, Pro C, Sql, PL/Sql, Cobol.



Formation



Mes compétences :

Conseil

Distribution

Encaissement

ERP

GENERIX

Informatique

Internet

Laser

Logistique

Monétique

Organisation

Pilotage

Retail

Web

Direction de projet

Direction de centre de profits

Direction des systèmes d'information

eCRM

Management