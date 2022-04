Catherine KAPALA

Bonjour. Je reçois dans mon cabinet, à la maison médicale de Sucy en Brie, dans un esprit de bienveillance.

En séance individuelle ou collective.

J'accompagne les enfants, adolescents et adultes dans l'amélioration du quotidien (stress, sommeil, confiance en soi...), dans la préparation à un évènement (grossesse, accouchement, intervention chirurgicale, compétition...), dans le domaine de la santé (gestion des douleurs, des effets secondaires liés aux traitements du cancer, dépression, acouphènes, addictions...), dans le milieu scolaire (concentration, surexcitation, préparation à un examen...), dans le milieu de l'entreprise (prévention du burn out, gérer le stress...), dans le milieu du sport (se préparer aux compétitions, travailler la confiance...).

J'interviens également en entreprise pour des séances collectives de sophrologie.

Pour toute information n'hésitez pas à consulter mon siteArray



Mes compétences :

Formation sophrologue généraliste

Formation complémentaire sophrologie et acouphènes

Formation complémentaire sophrologie et enfance

Conception et animation d’ateliers formation profe