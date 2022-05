Olivier MANOUVRIER

Compétences :



Supply Chain – Logistique – Gestion de production



- Collecte des prévisions de marchés, établissement des plans directeur de production

- Evaluation, planification et ordonnancement des demandes clients

- Evaluation et calcul des besoins, approvisionnement et optimisation des flux et des stocks de matières premières et d’articles de conditionnement

- Analyses des répartitions de charges de production et planification des lignes de fabrication et de production

- Optimisation des ressources de main d’œuvre

- Suivi terrain du déroulement des étapes de production et gestion des impondérables

- Elaboration et suivi des indicateurs de performance d’activité, garantie du respect des délais

- Interface interne entre les différents services

- Participation aux projets d’amélioration continus



Administration des ventes – Contrôle qualité



- Gestion du suivi des commandes clients et stocks de produits finis

- Interlocuteur privilégié des clients

- Contrôle des factures et gestion des litiges

- Création et mise en place des fiches articles, gammes et nomenclatures

- Suivi du développement et intégration de nouvelles galéniques

- Elaboration des dossiers lots et procédures de mise en place de production

- Définition et lancement des contrôles de production



