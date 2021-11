Thomas PERDOUX

Chef de projet confirmé, je possède 15 années d’expérience en gestion de projet informatique, acquises en interne dans une DSI et en cabinet de conseil. J’ai piloté de nombreux projets et participé à toutes les phases qui les composent (cadrage, budget, appel d’offres, négociation et suivi prestataires, spécification, développement, intégration, recette, formation, déploiement et conduite du changement et MCO).

Ces projets m’ont permis d’utiliser des progiciels intégrés aussi bien que des applications développées spécifiquement.

Mon sens de l'organisation, une forte motivation, l’atteinte des résultats, mon goût pour les relations humaines sont mes principaux atouts, sans oublier une passion pour ce métier..







Mes compétences :

Recette Fonctionnelle

Gestion de projet

AMOA SI

Project Management Office

Méthode agile