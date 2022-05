Sébastien KAISER

Depuis plus de 15 ans, Sébastien cultive un leadership reposant sur la confiance, la curiosité, l’enthousiasme et la détermination.

Fort d'une double culture startup et EPIC, son expérience fait le lien entre l’enseignement, la conduite de projets critiques et innovants, la gestion de portefeuille et le développement commercial.

En 2013, il décide d’affiner ses connaissances de management général au sein du programme dirigeant de l’EDHEC Business School. (Advanced Management Program, EDHEC).

Il recherche maintenant des challenges, en France et à l'étranger, mettant l’accent sur les hommes, et des stratégies de développement responsables comme promesses de valeurs.





Compétences :

Vision systémique & économie de l’innovation

Business Modeling , Pitching, Gestion de P&L



Recrutement & animation d’équipes

Communication & négociation

Direction de projets critiques



Domaines d'activités :

Systèmes d'information

Transport

Digital Marketing



Mes compétences :

Innovation

Leadership

Management

Stratégie

Vision

Aéronautique