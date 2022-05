Shad GOLAMHOSEN

J’ai construit mon parcours à travers l’Expérience Client. De la vente, jusqu'au pilotage d' appels en passant par le back-office financier et finir sur une activité RH sur des fonctions d’encadrement de service, ayant pour objectif, d'apporter un service de qualité, tout en maintenant la rentabilité des activités en charge.



Ce qui me motive, c’est l’expérience client, au sens d’en faire un double levier :

• La satisfaction client

• Et la construction de la marge.



En termes d’enjeux, j’ai l’expérience de piloter des services de 50 pers pour 100 M€ de CA.



En termes de management j’ai simplifié ma vision et la base au travers de trois notions :

la confiance, la délégation, le tout pour, décider autrement.



En termes d’innovation, ce qui intéresse ce n’est pas juste de faire, mais aussi d’imaginer l’après.

Enfin Je pilote mon service dans le but qu'il soit une véritable source de revenue et de maintient du CA.



Mes compétences :

Gestion du changement

Pilotage des Flux

Management d'équipe

Gestion de projets

Management commercial

Connaissance de la réglementation : LSF, SEPA, SOX

Pilotage d'activité

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Management opérationnel

Négociation commerciale

Pilotage de la relation avec le partenaire

Recrutement

Gestion du personnel

Méthodologie et conduite de projet

Management du changement et développement des co

Analyse, investigation, diagnostic, qualité ;

RELATION ET NEGOCIATION COMMERCIALE

VENTE