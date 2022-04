Jean-François LADRAT

La culture du résultat et le respect des engagements sont au cœur de mes préoccupations.

Dans le cadre de mes fonctions en R&D, industrialisation et en production de produits technologiques, j'ai géré des équipes pluridisciplinaires dans des contextes internationaux avec de fortes contraintes de qualité, délai et coût.

Mon expérience de direction m'a permis de conforter ma capacité à mettre en œuvre des plans de progrès et à maintenir le cap malgré les contraintes.