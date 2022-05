Patrice LUST

Née de la fusion d'entreprises spécialisées en monétique, toutes présentes depuis 20 ans sur le marché, NEO SYSTEMS associe la souplesse d'une PME, une expertise reconnue, et la rigueur des process industriels.



Notre principal objectif est d'apporter aux Enseignes de la Distribution spécialisée un véritable pilotage de leur parc de terminaux (conseil, audit, diagnostics, évolutions normatives, veille technologique, comités de suivi...) , des prestations de maintenance de très grande qualité (disponibilité, traçabilité, reporting, accompagnement des points de vente au quotidien..), conformes aux nouvelles règles sécuritaires, ainsi qu'une offre de services à valeur ajoutée innovants :



• Programme de fidélité en mode "pay-per-Use", géré à partir du smartphone du client (sans carte)

• Porte-monnaie privatif NFC, utilisant des bracelets sans contact multi-usages

• Animation du point de vente sur le terminal (Jeux, sondage,..)

• Nouvelle génération de TPV tactiles intégrant les fonctions de paiement

...



Avec bientôt 10.000 Terminaux en gestion, plus de 40 enseignes réputées clientes, une couverture nationale (Agence France Nord à EVRY-91, Agence France Sud à CHATEAURENARD-13), une filiale à MONACO, et un C.A prévisionnel de plus de 3 M€ en 2018, NEO SYSTEMS est un acteur significatif dans le monde des prestataires en monétique.



