Nicolas HUARD

Expert en négociation et optimisation des Achats, en recherche de nouvelles missions.

Expérience de plus de 30 ans dans le domaine des Achats dont 5 ans comme Consultant sur le marché des Composants électroniques, Sous-ensemble, Mécanique et Plasturgie, Imprimantes.

Cela me donne une réelle compétence de la pratique des Achats et une bonne connaissance des processus internes au monde de l'Entreprise.

Plusieurs missions réussies comme Consultant: Bankysys, Gemalto, GMX You Transactor, Hypercom, Epawn...

Participation à diverses missions internationales de réduction de coûts ayant conduit à des économies annuelles de plusieurs millions USD.

Deux transferts de production parfaitement réussis sur le Brésil et sur l'Inde.

Réalisation et exécution de deux projets dont un pour un Terminal de Paiement low cost.

J'ai une palette très complète des services concernant les Achats: sourcing, conduite de projet, réduction de prix, évaluation de coûts pour un service ou un produit, suivi des résultats, mise en place de process, formation et encadrement de personnes.

Un très bon relationnel et une motivation me permettant des résultats à la hauteur et au-delà des objectifs. Disponibilité, investissement professionnel, mobilité géographique, capacité à être immédiatement intégré.

Pour me contacter: nicolashuard1@gmail.com



Mes compétences :

Négociateur

Réduction des coûts

Sourcing international

Achats internationaux

Relationnel/Esprit

Motivation

Disponibilité et investissement professionnel

Plasturgie

Mécanique