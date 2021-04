Carole VILLIER

Bonjour et bienvenu sur mon profil,



Forte d'une expérience en B to B, dans le secteur du service, j'ai développé une expérience commerciale forte de 6 ans. Définissant l'approche commerciale dans le service comme étant désormais l'apport d'une solution qualitative et optimale à toute problématique de ma clientèle. Je me porte comme étant garant de bons conseils, force de proposition et à l'écoute afin d'apporter les meilleures réponses à mes clients et de rester dans un échange gagnant/gagnant. Ce fonctionnement correspondant complètement à ma personnalité, j'ai pu ainsi réussir à atteindre les objectifs qui m'ont été impartis dans mes différents postes.



Cela fait maintenant plus de quatre ans que j’ai rejoint Central Test après quelques années d’expériences en tant que conseillère clientèle. Fidéliser les clients, développer une nouvelle clientèle, et travailler en équipe sont des challenges que je continue de mener avec un fort enthousiasme...



Pour tous vos projets d’évaluation, je vous invite à me contacter au 01 46 59 45 91.



« La communication n’est plus de nos jours un luxe, elle est plutôt une nécessité pour la bonne marche de toute société »



Mes compétences :

Gestion de carrière

Ressouces humaines

Recrutement

Reclassement

Formation

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Vente B2B