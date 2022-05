Ludovik PUTAUD

Sur mon profil :



C’est dans la gestion du rapport social et du management que ma personnalité peut être une plus value. Je suis en effet, d’un abord chaleureux, je suis simple, je sais dédramatiser les situations et raisonner mes interlocuteurs.



Je suis perçu comme un RH humain, mais exigeant. Cette perception de mes interlocuteurs est renforcée par ma connaissance des métiers de terrain.



Cette expérience à la fois terrain et RH me permet d’être concret et de ne jamais aborder les ressources humaines sous un angle uniquement technique.



Homme de stratégie mais aussi de terrain je sais décliner les décisions d'un comité de direction au niveau tactique.



Enfin, passionné, j'aime et je sais faire vivre les projets RH les plus novateurs.