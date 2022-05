Nicolas HUARD

DOMAINES DE COMPETENCE :

- Management (encadrement hiérarchique de 9 personnes cadres/techniciens/prestataires, et fonctionnel d’équipes étrangères),

- Conception et chiffrage de lignes et moyens de production (de faible à forte cadence),

- Gestion budgétaire (jusqu’à 10M€ en responsabilité directe),

- Gestion de planning (planification globale projet et détaillée activités/ressources),

- Conduite d’affaires (rédaction de cahiers des charges, consultation et sélection de fournisseurs français et étrangers, suivi d’études et réalisations),

- Gestion de chantiers (installation, démarrage, mise au point).





LANGUES :

- Anglais : courant (TOEIC : 865pts en 2004, et pratique constante depuis 2005)

- Allemand : scolaire rapidement perfectible



INFORMATIQUE :

MS Office, MS Project, CATIA V5 (consultant), Autocad.



Mes compétences :

Arts

Autonomie

Budget

Budget Planning

Encadrement

Gestion Projet

installation

Management

Planning

Pragmatisme

Réactivité