Gilles MARCIN

J'ai encadré différents services qui m'ont amené à coordonner les interventions du personnel et à organiser les chantiers au quotidien en déterminant leurs besoins.

Fort d'une grande expérience technique sur les chantiers en France comme à l'étranger, la rationalisation de l'organisation, le suivi du temps passé par chantier et la rédaction de fiches journalières font partie intégrante de mon travail. De plus la sécurité est un point tout particulier auquel j'attache une grande importance et sur lequel j'ai pu travailler en diverses occasions, entre autre l'évaluation de poste à risques et la rédaction de rapports mettant en avant des solutions de prévention.

Mon activité m'a amené à créer et mettre en place des outils de gestion de stock avec des solutions propres à chaque entreprise ainsi qu'à créer des fiches d'entretien afin d'assurer un suivi du matériel, le tout en collaboration avec les équipes.

Mes expériences diversifiées m'ont apporté de grande connaissances techniques et une grande facilité d'adaptation, autant humaine que technique, à toutes les situations et à envisager des solutions pour répondre à des questions spécifiques parfois difficiles.

Au fil de mes déplacements, j'ai appris la patience et aimer transmettre mes connaissances par le biais de formations que je rédige et dispense.



http://www.geo-tp.com



Mes compétences :

Organisation du travail

Coordination de travaux

Évaluation des risques professionnels

Formation professionnelle

Sécurité au travail

Gestion des stocks

Développement informatique

Etude technique

Gestion des compétences

Autocad