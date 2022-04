Gilles MARCONNET

Mes études et mon parcours professionnel de six années s'inscrivent dans le domaine de la conduite du changement, en particulier dans le secteur de la santé. En effet, après un diplôme d’Ingénieur spécialisé, j’ai rejoint la branche santé d’Atos Origin. J’y ai rapidement pris la responsabilité des déploiements de solutions technologiques adaptées dans les urgences et le circuit du médicament. J’ai ensuite intégré Accenture où ma connaissance des particularités sectorielles, ma rigueur et mon dynamisme m’ont permis de m’impliquer avec succès sur une mission de déploiement d’une plateforme régionale de santé en Martinique.



Je recherche aujourd’hui à continuer de mettre en œuvre mes compétences spécialisées au travers de missions stimulantes.



Mes compétences :

Expertise approfondie du secteur hospitalier

Conduite du changement

Pilotage stratégique et opérationnel

Suivi de projet et encadrement