Gilles MARCONNET

Gérant du cabinet "AUDACE Conseils" spécialisé dans le courtage en prêts professionnels et Directeur associé de TRANSAXIO CENTRE EST dont l'expertise porte sur l'accompagnement lors de cessions / reprises de fonds de commerce, transmission d'entreprises et implantation de franchises.

Nos principales missions :

- audit technique des installations

- audit social

- analyse financière et estimation à l'aide de logiciels comptables performants (RCA)

- vérification des baux et des engagements contractuels

- constitution d'un dossier de vente et mise en place d'un plan de communication pertinent

- identification d'acquéreurs et intermédiation

- recherche de locaux commerciaux

- business plans, analyse de rentabilité

- demande de financements, recherche d'aides institutionnelles

- choix et élaboration des statuts juridiques, constitutions de société

- travaux préparatoires à la signature des compromis

- levée des conditions suspensives

- signature de l'acte définitif



J'ai également plus de 20ans d'experience terrain et d'encadrement d'équipes de vente qui m'autorise une vision significative des différents aspects d'une organisation commerciale en réseau :

. Management opérationnel

. Animation commerciale (jusqu'à 12 agences et 70 personnes)

. Recrutement, intégration et formation

. Suivi budgétaire et maitrise du compte d’exploitation

. Animation commerciale – B to B et B to C

. Mise en place et optimisation d’un CRM

. Relations fournisseurs, Achats et gestion de stock

. Analyse risques, gestion des litiges et des impayés



Mes compétences :

Direction commerciale

Direction de centre de profits

Transmission d'entreprise

Reprise d'entreprise

Entrepreneuriat

Comptabilité