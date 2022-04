Gilles Marcus Loic YENGO BOBO

Fonction actuelle: Responsable administration Rh et Paie du cabinet Ariel consulting corporation.

Et consultant Risk Manager dans certains entreprises au Congo Brazzaville

Mission actuelle: mise en place de stratégie intégré ( Sécurité sociale et la qualité,hygiène environnement,sécurité)

au sein des entreprises de la place.



Initiateur du Séminaire de formation: la rupture de contrat de travail pour motif individuel...du 29 au 30 Décembre 2016 .



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Analyse stratégique

Négociation commerciale

Organisation

Account management

Secourisme

Contrôle qualité

Sécurité au travail

Droit de la sécurité sociale

Sécurité Privée

Sécurité incendie

Sécurité