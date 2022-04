Gilles MARGOT

Ma formation Ingénieur Arts et Métiers, option PRODUITS NOUVEAUX et aussi mon gout pour l'AVENTURE INDUSTRIELLE, m'ont conduit vers des fonctions techniques au sein de sociétés développant leurs produits et leaders sur leur marché. POCLAIN inventeur de la pelle hydraulique, ou il a fallu repenser l'usine pour rendre flexibles tous les niveaux du montage compte tenu de la très forte personnalisation des machines de nouvellegeneration à produire; BOXAL inventeur de l'aérosol aluminium monobloc ou c'était le décor et l'aspect général du produit qui était variable à souhait avec de nombreux problèmes process à résoudre pour améliorer la qualité de fabrication. Comme créateur d'entreprise, j'ai voulu relever un défi : permettre d'imprimer en quadri numérique et à 360° des objets de toutes natures. STIL'OR, Société innovante dans le domaine de l'impression numérique quadri par transfert à chaud et dorure sur objets cylindroïdes tels que stylos crayons emballages en plastique, métal, bois ou verre et sur tous autres supports publicitaires est née de cette idée, avec le procédé cylindric que j'ai breveté. L'entreprise Stil'OR que j'ai créé en 1999 devenue ALL GOLD fin 2004 , m'a positionnée comme acteur sur les régions Bourgogne & Rhone Alpes sur les métiers de l'emballage, une cible dès son origine ou j'avais une forte expertise métier...

Comme Directeur Technique, j'ai réalisé diverses missions, dans le domaine de la conception et de l'industrialisation de machines spéciales secteur MANUTENTION, LEVAGE, TRANSPORT MULTIMODAL . Ces dernières missions, m'ont positionnées en EXPERT, avec une double compétence technique et commerciale dans le domaine du management de l'ingénierie des Affaires.



Mes compétences :

industrialisation

transport

manutention

Emballage

amélioration continue

Nouveaux produits

Innovation

mécanique

Ingéniérie

Conditionnement

Management

BTP