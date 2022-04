Gilles MARI

Contrôleur Financier ou Directeur Financier depuis de longues années et cela dans différentes entreprises comme Capital Safety - Panini France - Total - Eiffage - et chez Unitex Holding Bv à Monaco depuis Juin 2012 comme CFO.



Avec deux associés Experts Comptables, et ce, à travers une structure juridique, nous proposons d'accompagner des sociétés dans les moments cruciaux de leurs parcours comme pour des études de croissance externe, des études sur un réorganisation interne ou conseils managérial.