Gilles-Marie TROUDE

Je suis actuellement en charge des produits Optroniques Portables à Intensification de Lumière en tant que Chef de Programme. Mon rôle consiste à gérer les différentes affaires et à assurer leur rentabilité. Je suis l'interface du Client pour toutes les affaires en cours. J'assiste les commerciaux pour l'établissement des offres et je m'appuie sur des "fournisseurs" internes pour la réalisation des études et/ou les fabrications des produits.



J'ai commencé comme Ingénieur d'étude de 1981 à 86 à SODERN (visualisation, équipements spatiaux)



De 1986 à 2003 j'ai exercé un rôle de responsable Technique /Programme dans le domaine naval (Viseurs de surface et périscopes)



Ensuite : prise en main d'une cellule SLI (Soutien Logistique Intégré) dans le domaine d'équipements optroniques jusqu'en 2005.



Mes compétences :

Management

Management Relationnel

PROGRAMME

Relationnel

Synthèse

Synthèse technique

Technique