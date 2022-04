Gilles MARQUES

Chef de projet/Coordinateur Informatique en mission chez SILCA (Groupe Crédit Agricole):

Pour le LCL au sein de l'enttié Banque de Détails Poste de Travail et serveurs



Tâches:

Définition Expression de besoin en accord avec MOA/MOE

Rédaction de cahier des charges

Réalisation de devis et planning

Coordination et suivi d'intervenants extérieurs

Interface Utilisateurs



Ex de projets: Déménagement, Déploiement de masse, PCA, PRU, création de site, Installation serveur.



Mes compétences :

Informatique