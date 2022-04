Gilles MARTIN



Né le 25 Mars 1967 à ANTIBES



1m86. 89 Kg, non-fumeur, marié, un enfant (12ans)



Permis de conduire B, 125cm3 & EB



Plus de 20 ans de réussite dans la vente immobière au sein de la même société, leader sur le marché niçois, en tant que courtier puis en tant que responsable d'agence.



Passionné par la relation clientèle, cerner ses besoins et parvenir à les satisfaire avec la volonté de toujours faire mieux et plus.



Je suis convaincu de m'épanouir professionnellement en réunissant ces deux passions.



Je suis un compétiteur, une rémunération indexée sur mes résultats est une motivation supplémentaire afin d'agrémenter mes activités extra-professionnelles et contribuer au bien-être de ma famille.



Hobbies : Randonnées, Ski, Natation, Tennis, Vélo, Karting.

Palmarès sportif : Vice-champion de la Ligue Côte d'azur des rallyes régionaux en 1996 & des rallyes nationaux en 1997.



Mes compétences :

Maîtrise de l'outil informatique, internet

Accueillir et écouter la clientèle

Proposer une offre commerciale adaptée

Réactif, disponible et assurer une qualité de serv

Adapter l'argumentaire au profil du client