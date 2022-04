Gilles MARTINEZ

J’ai effectué 25 années au sein du ministère de la défense, à ma demande, j’ai bénéficié d’un congé individuel de formation pour acquérir de nouvelles compétences.Dans la perspective d'une carrière à des postes de responsabilités, j'ai fait le choix de suivre plusieurs formations, la première, dans la sécurité incendie (stage, et titre ERP 3/IGH3 en mai, juin et juillet 2003)la malveillance, le vendalisme, HSE, le sécurité et la sûreté des personnes et des biens. La seconde, dans les domaines du transport et de la logistique (Stage technicien du transport multimodal et de la logistique (Niveau BTS:Août 2003 à Août 2004)

-Transport routier:national et international. Affrètement, exploitation, ADR, RSE.

-Transport aérien maritime : réglementation, tarification, documents de transport, douane, SAV.

-Logistique de la gestion des stocks : économique, qualitative et physique.

-Supply chain management.

-Management opérationel.

J’ai une bonne expérience de la logistique et de la sécurité dans les Dom/Tom, en Afrique, en métropole (Ile de la Réunion(2 ans), Gabon (2ans), Centrafrique, Tchad, Djibouti(2ans), Sénégal, Yémen, Madagascar, Mayotte, Nouvelle-calédonie(2ans), Arabie Saoudite, Irak, Somalie, Congo, Tanzanie, Malawi, Liban).



Mes compétences :

La Logistique

Sécurité

Transport