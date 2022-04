Gilles MARTY

Consultant Formateur depuis 10 ans en maitrise énergétique de l’existant, j’anime le pôle efficacité énergétique au sein de la société INSE.

Je suis particulièrement attentif aux valeurs d’implication, d’efficacité et de pragmatisme dans nos missions qui se veulent avant tout opérationnelles. Acteur historique en études de génie climatique dans le quart sud ouest de la France, INSE propose des missions d’accompagnement dans la maitrise énergétique en s’appuyant sur une ingénierie des fluides et des conditions d’achat d’énergie au travers d’une équipe de passionnés, chacun spécialisés dans un domaine d’activité.

Pour limiter l’empreinte carbone et l’impact financier du poste énergie, nos missions sont sans cesse renouvelées et construites en lien étroit avec nos clients. Ils nous conduisent à intégrer des solutions alliant performance écologique, innovation technologique, optimisation des modes opératoires et approches nouvelles en matière d’achat d’énergie.



Domaine de compétence :

- Gestion de pôle (garant de la profitabilité et de la croissance de l'activité)

- Animation d’équipe

- Gestion de projet

- Développement commercial du secteur industriel

- Négociations des contrats/marchés en offres exercées

- Formateur dans le domaine du diagnostic énergétique appliqué aux bâtiments

- Missions opérationnelles d’audit énergétique auprès des coopératives agricoles, caves viticoles, serres horticoles, industries agroalimentaires, pharmaceutiques, dermo-cosmétiques, grande distribution…

- Gestionnaire d’énergie grands comptes industriels & multi sites

- Expert DRIRE habilité à réaliser le contrôle périodique de la performance énergétique et le contrôle des émissions atmosphériques des chaudières d’une puissance comprise entre 0,4 MW et 20 MW au titre du décret 2009-648

- Rédaction des documents de consultation pour la passation de marchés de fourniture d'énergie

- Membre du comité particulier de l’organisme de certification Qualixpert (référent technique pour le diagnostic de performance énergétique)

- Personne compétente Plan de Performance Energétique des exploitations agricoles 2009 - 2013











Ancien élève de :

Université Bordeaux1- Sciences Technologies. Département Universitaire des Sciences Lycée Jean Baptiste De Baudre d‘Agen.

IEQT - Institut Européen de la Qualité Totale de Rodez Direction de l'enseignement et de la formation

Louis Rascol d'ALBI



Mes compétences :

Achat

Agroalimentaire

Animation

Audit

Bâtiment

Chaudière

Cooperative

Economie

Economie agricole

Energie

Gestionnaire

Négociations