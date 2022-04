Gilles MARY

Doté du grade de Master's Degree of Computer Science, j'évolue depuis plus de 10 ans au sein d'équipes pluri-disciplinaires sur des projets en lien avec la supply chain à l'intérieur des DSI, dans des équipes d'intégration et de test, chez des éditeurs de logiciels au sein des équipes de développement, dans les équipes opérationnelles en entrepôts.



Très à l'aise avec différents langages de programmations ou de scripts, mon support est apprécié dans les équipes de validation ou d'intégration pour mettre en place les outils nécessaires à leur efficacité.



L'application de la philosophie agile et de ses exercices SCRUM et TDD me permettent aussi de prendre par au développements d'applications de qualité.



La certification APICS Basics of Supply Chain Management obtenu en 2014 me permet d'aborder les sujets supply-chain avec une vision plus pertinente.



Compétences principales :

Système : UNIX/Linux

Langages de programmation : JAVA, C

Base de donnée: Oracle PL/SQL

Shell : KSH

Méthode : SCRUM, TDD



Mes compétences :

Java EE