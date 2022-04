Gilles MASBERNAT

Chef de Projet

Expert en intégration de Progiciels de Gestion Intégrée métier Comptabilité.

Dimensions techniques et fonctionnelles



Fonctions



- développement de nouvelles applications de la conception à la mise en production

- maintenance évolutive

- intégration de progiciels de gestion

- assistance et formation des utilisateurs finaux

- encadrement et coordination d’équipe

- garantie du respect des plannings et des coûts

- relations avec les fournisseurs

- relations avec les clients



Spécialisation : OS Linux, Unix, Windows – Langages Script Shell , SQL, PL/SQL, HTML, VB, ASP, Java, Delphi – SGBD Informix, Oracle, Access, MySQL, SQLServer – Architectures Client/serveur et 3 Tiers.



Avancé : Méthodes Merise, UML, IHM – Langages PHP, JavaScript, XML – Serveur Web Apache – Serveur d’application Tomcat, ServletExec, WebSphère – Outils divers (BO, TeamTrack …) - Outils Bureautiques.



Mes compétences :

