Sylvain LAVAUD

Entré chez NSA en janvier 2008 en tant que contrôleur de gestion, puis comme responsable éthique et conformité, j’y occupe le poste de directeur financier depuis juin 2019. Filiale du groupe américain UTC, NSA est une entreprise majeure sur le marché français de l'Ascenseur.

Auparavant, d’octobre 2000 à décembre 2007, j'ai occupé divers postes de responsabilité croissante au sein de la direction financière d'Otis France, filiale du leader mondial de l'ascenseur.

J’avais débuté ma carrière professionnelle en 1997, chez EDS, société de services informatiques, au sein de laquelle j’ai travaillé pendant 3 ans.

Mon expérience en matière de finance d’entreprise couvre les domaines suivants: la comptabilité, le contrôle de gestion, la facturation, le recouvrement, le reporting ou encore le contrôle interne.

Aujourd’hui, j’apprécie la dimension très opérationnelle de ma fonction non seulement à travers la définition des objectifs et orientations stratégiques, l'animation des résultats mais aussi en apportant support, conseil et assistance au pilotage de l'activité.

Enfin, Je porte un très grand intérêt à l'innovation et à la transformation digitale des entreprises.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité analytique

Système d'information

Finance d'entreprise