Gilles MASSON

Architecte ENSAD -

Développement réseau commerciaux - Etude - Conception globale de l'image de marque au site physique équipé. Recrutement et formation des équipes pour exploitation des centres de profits crées.

Suivi des points de vente pour respect éthique, commercial, visuel de la marque.

Client : particulier ( investisseur ou entreprise perso ) ou franchise.

Conception et réalisation de tous types de travaux du second oeuvre.

1987 : Création ARCHEILUCE ( cabinet architecture ) architecture et lumière.

1994 : Création ECUBE - E-3.fr - entreprise tout corps d'état pour réalisation tous projets aménagement, design, mobilier, etc ...

2005 : Création SCI JHMG Victor Hugo - achat et gestion locaux industriels et commerciaux.