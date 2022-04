Gilles MASTEAU

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans les nouvelles technologies j'ai souhaité créer avec mes associés une société de service informatique. GHD IT Services est devenu le "bras armé" de GHD (Génération Haut Débit) en ce qui concerne les items suivants :



- Intégration : solution de virtualisation sur Hyper V et VM Ware

- Supervision : solution H24

- Support : proposé au chargé de contrat ou aux utilisateurs en direct

- Formation : disposant d'un agrément de formation nous formons nos clients sur les offres SFR souscrites ou sur besoin particulier pour les rendre autonome sur une infrastructure.

- Maitien en condition opérationnelle sur site.



Les technologies sur lesquelles snous sommes certifiés :



- CIsco : CCNA 4 et CIsco Select

- Hyper V : MCTS Microsoft

- ITIL

- MSO 365



Mes compétences :

ITIL

manager

NOUVELLES TECHNOLOGIES

ingénieur

informatique

management