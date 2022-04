Je suis à la recherche d’une initiation (non rémunéré, couvert et pris en charge à 100% par pôle emploi) de reconversion pour une immersion professionnelle dans le domaine de l’informatique. J’ai de réelles compétences personnelles en informatique, Depuis près de 40 ans j’ai eu l’occasion d’apprendre, et par la même occasion de faire découvrir aux autres l'informatique (dépannage également)